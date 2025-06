Uzbekistán hizo historia y logró clasificarse este jueves para el Mundial de fútbol masculino por primera vez en toda su historia.

Con la ampliación de cupos para esta edición, que pasará de 32 a 48 combinados nacionales, más federaciones tienen la oportunidad de obtener su boleto.

Será el debutante número 81 en una Copa del Mundo. Al equipo dirigido por Timur Kapadze le alcanzaba para clasificarse con no perder en su visita a Emiratos Árabes Unidos, su rival directo por la segunda plaza del Grupo A, y lo consiguió ya que empataron 0-0.

