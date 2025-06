El mundo habla de Franco Mastantuono. La joya de River está a un paso de dar el salto al Real Madrid a cambio de 45 millones de dólares, pero la transferencia aún no se cerró. Aunque hay optimismo por ambas partes, todavía hay detalles por definir y por eso el pase no está hecho.

El pibe que ayer debutó con la Selección Argentina, convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar por los puntos con la celeste y blanca, tiene decidido irse al club español.

Actualmente, River no tiene ningún apuro en desprenderse de su mejor jugador. Por eso, su postura es simple: se irá después del Mundial de Clubes solo si el Real Madrid ejecuta la cláusula de recisión de 45 millones de dólares. Si esto no sucede y termina siendo una compra con pagos en cuotas, entonces desde Núñez lo quieren retener hasta junio de 2026. Si no se puede al menos que se quede hasta diciembre.

El acuerdo entre los dos clubes por el monto y hasta por los plazos de pago es total. El Millonario accede a que haya un desembolso inicial grande y luego sean dos o tres instancias de pago posteriores. La traba que surge acá es que el gigante español quiere este acuerdo, pero llevarse a la joyita en julio, algo a lo que el futbolista accedió.

Cuando se irá Mastantuono de River, es algo que todavía no se sabe. Lo que sí es seguro es que cuando el 17 de junio el Millonario debute ante Urawa Red Diamonds, de Japón, por el grupo E del Mundial de Clubes, el crack de 17 años estará en cancha. Quizás para ese entonces ya esté vendido y ese sea su último torneo con el Millonario, pero lo único certero es que estará entre los convocados por Marcelo Gallardo.