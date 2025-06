Levantarse con energía no siempre es fácil, sobre todo si dormiste mal, hace frío o simplemente no tenés ganas. Pero hay pequeños gestos que podés hacer al despertar que ayudan a sacudir el letargo, activar la circulación y empezar el día con otra cara. No necesitás hacer una rutina intensa: con moverte un poco, ya cambia todo.

Claves simples para arrancar mejor:

1. Estirate apenas te despertás

Antes de salir de la cama, hacé un par de estiramientos suaves: brazos arriba, piernas extendidas, cuello y espalda. Ayuda a que el cuerpo salga del modo “reposo” sin sobresaltos.

Fuente: Nexofin