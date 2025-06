Novak Djokovic se sinceró en una entrevista con Failures of Champions hablando de su carrera en el tenis profesional. Hoy, con 38 años y el récord masculino de máximo ganador de Grand Slams, el serbio reconoció haber estado a la sombra del duelo entre Roger Federer y Rafael Nadal.

Nole se refirió a la falta de cariño de los fans a lo ancho del circuito y todo lo que hizo para caerles bien: “Actué y aun así me sentí como un niño no deseado. Me pregunté por qué. Me dolió. Luego pensé que los fans me aceptarían si actuaba diferente. Pero tampoco fue así”.

En ese sentido, Djokovic señaló el motivo: “Nunca fui tan amado como Federer y Nadal porque se suponía que yo no debía estar allí. Yo era el chico pequeño, el tercero en aparecer y decir: ‘Voy a ser el número 1’. A mucha gente no le gustó eso”.

¿Federer o Nadal?

Djokovic confió que tiene mejor relación con el español: “Siempre he respetado tanto a él como a Federer; nunca dije una sola palabra negativa sobre ellos, y nunca lo haré. Los admiraba y todavía lo hago. Pero siempre me llevé mejor con Nadal”.

Los tres estuvieron juntos en la Philippe Chatrier en el inicio del Roland Garros, cuando la organización parisina le brindó un homenaje a Rafael Nadal por su retiro.