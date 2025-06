Vibrante clasificación en el Circuito Gilles Villeneuve de Canadá. La décima fecha de la temporada de Fórmula 1 vino con algunas sorpresas en la grilla de partida de cara a la competencia del domingo en el trazado semiurbano de Norteamérica.

GEORGE RUSSELL STORMS TO POLE IN MONTREAL!!! 🤩

El poleman de la clasificación del Gran Premio de Canadá fue George Russell a bordo de su Mercedes, siendo la primera para piloto británico, la segunda para Mercedes AMG en la temporada (antes, Kimi Antonelli en la Sprint de Emilia Romagna).

Por su parte, el vigente tetracampeón, Max Verstappen, mantuvo a su Red Bull en la primera plaza hasta que en el último suspiro fue rebajado a la segunda posición, por delante de uno de sus rivales por la corona esta temporada: Oscar Piastri, quien largará tercero. El contendiente restante al título, Lando Norris, no tuvo una buena qualy y finalizó en el séptimo lugar.

Para Franco Colapinto fue la mejor clasificación desde su regreso a la categoría con la escuadra francesa. El piloto argentino no estaba conforme con el rendimiento de su monoplaza a una vuelta en comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará desde el último lugar.

El momento clave para el pilarense se dio en los últimos 5 minutos de la Q1, donde la actividad se reanudó tras una bandera roja provocada por el Williams de Alex Albon (se le desprende parte del capot) y clavó una gran vuelta para pasar el primer corte clasificatorio.

Porque Franco Colapinto manejó con la chota al aire y pasó a la Q2 del Gran Premio de Canadá. Que alguien cierre esa pista porque no se puede manejar desnudo ante tanto público, encima superó a Gasly, es re pijudo el hijo de re mil puta. pic.twitter.com/B27ONhTqSF

Ya en la Q2, el pilarense realizó una excelente vuelta con neumáticos medios, pero no le alcanzó (por poco) para pasar a la instancia final de la qualy. El argentino culminó la prueba en el puesto 12°, pero ganó una posición en grilla por una sanción al japones Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) y está a la expectativa de otra posible sanción al francés Isack Hadjar (Racing Bull). De momento, 11°.

The starting grid for the 2025 Canadian Grand Prix 🇨🇦

Russell and Verstappen on the front row 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JdWtO1kyO8

— Formula 1 (@F1) June 14, 2025