Franco Colapinto realizó una muy buena actuación en la clasificación del Gran Premio de Canadá: puesto número 11 para la largada de este domingo, su mejor resultado con Alpine hasta ahora.

El argentino no ocultó su felicidad por lo conseguido. “Volvimos, ¿no?”. bromeó desde el paddock en diálogo con Juan Fossaroli en ESPN.

Colapinto resaltó todo lo bueno en la qualy: “Estoy contento, fue una buena qualy. Me sentí cómodo con el auto, que era lo que no estaba encontrando. El equipo hizo un gran trabajo… Creo que largando desde el undécimo puesto, se puede llegar a los puntos”.

“ESA GOMA MEDIA ME COMPLICÓ UN POCO. ESTOY CONTENTO, FUE UNA BUENA QUALY” 🇦🇷 Franco Colapinto habló luego de su gran sábado en Montreal y lamentó no meterse en la Q3 📺 #CanadianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/NC0fXV6XVP — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2025

Sin embargo, no dejó de señalar las dificultades del Alpine: “Estuvimos yendo un poco en otra dirección y hoy volvimos a lo que pensamos que funcionaba… una apuesta un poco arriesgada. Al final funcionó… mérito del equipo, que siguió trabajando”. Y continuó sobre sus conocimientos del monoplaza a futuro: “Es un auto complicado, que tiene que estar muy perfecto, si no no rinde y es muy, muy complicado de manejar”.

Franco Colapinto avanzó a la Q2, superando a varios pilotos incluido su compañero Pierre Gasly. Acabó con un registro final de 1:12.142, quedando 12º; apenas a 139 milésimas del corte para entrar a Q3.

De todas maneras, el pilarense saldrá 11º en la grilla de largada gracias a la penalización de 10 lugares que sufrió Yuki Tsunoda en su Red Bull.