La dupla de entrenadores del Platense campeón del Torneo Apertura, Flavio Orsi – Sergio Gómez, habían emocionado a todo el fútbol argentino por su arduo trabajo y también por remarla bien de abajo.

Sin embargo los hinchas del Calamar todavían sigue aturdidos por el cimbronazo: de un día para el otro, la dupla renunció al cargo de entrenador que los vinculaba con el equipo de Vicente López.

El “Kily” González será el nuevo entrenador de Platense, quien ya tiene todo acordado de palabra con el club tras su paso en la dirección técnica de Unión de Santa Fe, y tendrá vínculo hasta 2028 con el desafío de jugar la Copa Libertadores el próximo año.

Qué dijo el presidente de Platense tras la sorpresiva salida

En una de las tantas declaraciones que prestó Flavio Orsi tras conseguir el campeonato con Platense y desfilar por todos los programos deportivos de la televisión, el entrenador había exclamado “sentirse vacío” tras llegar a la gloria con el Calamar.

A los días llegó la inesperada renuncia basándose un poco en eso, que no tenían más camino por recorrer con el club. Sebastián Ordoñez mandamás de la institución de Saavedra no ocultó su dolor:

“El objetivo lo logramos todos juntos, desde el primero al último, no hay bronca ni nada, pero estoy triste porque no es lo que quería”, explicó el presi del Calamar, que igualmente no guarda rencor: “Para mi van a ser siempre los técnicos que sacaron a Platense campeón”,