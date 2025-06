En lo que parecía ser un acuerdo cerrado, finalmente no tuvo el final deseado, dado a que se cayó el pase del volante Guillermo “Pol” Fernández a Vélez debido a que ambas partes no han logrado llevar las negociaciones a buen puerto para que el ex Boca estampe la firma.

El mediocampista central de 33 años no llegó a un acuerdo económico con los dirigentes del cuadro de Liniers y por esa razón no arribará al elenco que dirige un viejo conocido, Guillermo Barros Schelotto, quien ya había tenido una comunicación con el futbolista para convencerlo de ponerse la camiseta del Fortín.

Tras su paso por el Xeneize, donde quedó libre a fines del año pasado, Pol firmó con Fortaleza de Brasil pero nunca logró mostrar su mejor versión y rescindió su vínculo con el club paulista después de jugar únicamente 25 partidos.

De esta manera, el mellizo deberá seguir en la búsqueda del reemplazante de Christian Ordoñez, quien fue transferido al Parma de Italia en este mercado de pases.