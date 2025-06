El primer gol de un argentino en el Mundial de Clubes fue de Enzo Fernández. El campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina liquidó el partido del Chelsea este lunes frente a Los Ángeles FC.

El equipo dirigido por Enzo Maresca, reciente campeón de la Conference League, cumplió con las expectativas en el debut en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Chelsea logró destrabar el encuentro con goles en momentos clave. El portugués Pedro Neto abrió el marcador a los 34′ minutos del primer tiempo tras una gran jugada individual, mientras que Enzo Fernández selló el resultado a los 79′ minutos.

78′ GOAL! Enzo Fernandez doubles the lead with an assist from Delap: 2-0!

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #CHELAF pic.twitter.com/BMaRisGMdG

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025