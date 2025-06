Tomás Etcheverry ganó un partido que recordará toda su vida: en el tie-break final ante Andrey Rublev. El batacazo metió al tenista argentino en los cuartos de final del ATP 500 de Halle, y este viernes contra Karen Khachanov intentará meterse entre los cuatro mejores.

El platense número 63 del mundo ganó en tres sets con un marcador de 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (6).

Etcheverry se quedó con el primer set con autoridad (6‑3) y lo restante del partido fue palo a palo con el ruso. Rublev se llevó el segundo en el tie-break e igualó el marcador. En el set decisivo, Etcheverry salvó dos match point antes de cerrar la victoria en otro tie-break.

What a battle 🥵@tometcheverry claims his first Top 20 win on grass after saving two match points, defeating Rublev 6-3 6-7 7-6#TWO25 pic.twitter.com/FRuDPz9sup

— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2025