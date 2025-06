La jornada de jueves del Mundial de Clubes dejó tela para cortar: la remontada del Inter Miami, el golazo de tiro libre de Lionel Messi y el registro histórico de ser el primer club de CONCACAF en derrotar a un rival europeo en un torneo oficial de FIFA.

Horas después del encuentro en Atlanta lo que sorprendió fue la chicana de Diego Latorre al entrenador argentino Martín Anselmi. Su equipo el Porto viene haciendo un decepcionante torneo con un empate ante Palmeiras y la derrota con Las Garzas.

Desde Los Ángeles, siguiendo el certamen de River Plate en el Mundial como comentarista de ESPN, Latorre atendió a Anselmi en su cuenta de X: “Los datos de Anselmi no funcionaron. No había wifi en el estadio. Una pena, no pudo anticipar la derrota contra el Inter de Miami”.

Las estadísticas virales de Anselmi

Por el mes de febrero, cuando era un recién llegado a Porto, Martín Anselmi llamó la atención del mundo del fútbol por las estadísticas que brindó en una conferencia de prensa al ser consultado por el rendimiento del equipo tras sus primeras prácticas:

“Tuvimos una presión tras pérdida de 4.9 pases permitidos al rival en el último partido, veníamos teniendo 6 o 7 y buscamos mejorarlo, ser mejores. Les mostramos esos números a los jugadores: ‘Ese es tu promedio, a esto tenemos que llevarlo’. Y lo superamos porque 4.9 es realmente muy bajo. No es sostenible en el tiempo, pero sí llegar a 6″.

Y completó con más números decimales: “La expectativa de gol en contra fue de 1.54, pero 1 punto viene de una transición. Si nos guiamos por la parte de defensa organizada, tenemos solamente 0,40 y pico. Es casi menos de medio gol por partido. Es una expectativa de gol en contra muy baja. Nuestra expectativa de gol a favor fue de 2.3, es altísima. Y no tuvimos ningún penal a favor, sabiendo que eso te da casi 0,7. Son datos que te dan si estás siendo competitivo o no. Y nosotros los usamos porque están ahí. Tenemos ciertos parámetros”.