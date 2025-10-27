El dólar oficial baja $95 y se vende a $1.420 tras la victoria del oficialismo

En la primera rueda de la semana el dólar oficial baja más de 100 pesos y llega a venderse en $1.420 en el Banco Nación (BNA). El fuerte descenso, tras varias jornadas por encima de los 1.500 pesos, se debe al contundente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales.

Por su parte, los dólares financieros también sufren bajas notables, el MEP se vende a $1.365, es decir un 11.5% menos que al cierre del viernes pasado. El contado con liquidación (CCL), cotiza en $1.371, con un descenso del 12%.

En tanto, el dólar tarjeta o turista se vende a $1.846, con un descenso del 6.30% en las últimas 24 horas. El blue se mantiene en los 1.410 pesos, con una baja del 7.5%.

Fuente: Nexofin