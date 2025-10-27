Tras la salida del “Kily” González, ¿vuelve la dupla Orsi-Gómez a Platense?

El último campeón del fútbol argentino se quedó sin técnico a tres fechas del final del Clausura: el “Kily” Gónzalez fue despedido en Platense, tras la goleada 3-0 ante Independiente.

Un ciclo penoso que a duras penas llegó a los 14 partidos con un saldo de dos victorias, cinco empates y siete derrotas. Ante los rumores del regreso de la dupla Orsi-Gómez, el “Kliy” hizo su descargo:

“Lo importante es lo que uno deja en los jugadores. No me voy enojado con los dirigentes, al contrario. Que me viniera a buscar el último campeón del fútbol argentino era un desafío para ver dónde estábamos posicionados. No salió como esperábamos, pero ojalá pueda volver rápido a una cancha” confesó el DT de 51 años en ESPN.

👤Cristian González dejó de ser el entrenador de #Platense Esta mañana pasó a despedirse del plantel en el predio Doble Cinco. Le deseamos éxitos a él y a su cuerpo técnico para lo que venga.#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/QDtUtBNf9h — Club Atlético Platense (@caplatense) October 27, 2025

¿Vuelve la dupla?

Por lo menos los rumores sitúan a Favio Orsi y Sergio Gómez como los principales candidatos a tomar las riendas de Platense nuevamente. Tras bordarle la primera estrella al Calamar en la historia del fútbol argentino, la dupla había tomado la decisión de dar un paso al costado.

Los técnicos campeones del Torneo Apertura 2025 desde entonces no volvieron a dirigir ningún equipo desde junio. En algún momento sonaron para Fortaleza de Brasil, pero allí llegó Martín Palermo.

El otro club que también está sin DT tras la salida de Lucas Pusineri es Atlético Tucumán, equipo que sondeó a la dupla. El desafío de asumir nuevamente en Platense sería más que interesante, tras tener asegurado el boleto a la próxima Copa Libertadores.