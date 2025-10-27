El picante posteo del padre de Lamine Yamal que redobla la apuesta: “nos vemos en Barcelona”

Es sabido. Como dice el refrán: el pez por la boca muere. No hay que hablar antes de jugar. Durante el mediodía del domingo el Real Madrid se impuso ante el FC Barcelona por 2-1 en lo que fue una nueva edición del superclásico español correspondiente a la décima fecha de La Liga de España.

Fue un partido donde todos los focos estuvieron sobre el 10 del conjunto catalán, Lamine Yamal, ya que la picanteó con sus declaraciones previas donde comento: “La última vez que fui (al Bernabéu), ¿Cuánto fue? 0 a 4”.

Mounir Nasraoui, reconocido por sus formas poco convencionales, utilizó otra vez las redes sociales para echar más leña al fuego: “Menos mal que solo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona”, escribió en sus historias de Instagram tras el duelo en el que el conjunto culé perdió ante el Merengue en el Estadio Santiago Bernabéu. Luego, en una publicación agregó: “Hasta que la muerte nos separe my ganga”.

Una vez consumada la derrota del elenco azulgrana sobre la Casablanca, y también por los dichos de Yamal, los jugadores del Real Madrid (especialmente Dani Carvajal) fueron a increpar al joven español, quien prácticamente estuvo desaparecido durante todo el encuentro. Definitivamente no tuvo el protagonismo deseado en la previa.

De no haber un cruce por Supercopa de España, Copa del Rey o Champions League en el medio, Barcelona y Real Madrid volverán a enfrentarse el 10 de mayo de 2026 en el Nuevo Camp Nou por la segunda ronda de La Liga.