Carlos Carrascosa demandará al Estado 23 años después del asesinato de María Marta García Belsunce

A 23 años del crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en su residencia del country Carmel de Pilar, Carlos Carrascosa comienza un nuevo capítulo en su lucha judicial: un reclamo económico contra el Estado argentino por los años que pasó preso y los graves perjuicios que sufrió.

Tras ser absuelto en 2016 en la causa que lo había condenado por el homicidio de su esposa, el viudo busca ahora que la justicia le reconozca un resarcimiento por los daños materiales y personales que le provocó la investigación y el proceso penal en su contra.

En diálogo con la prensa, el hombre, quien cumplirá 81 años el próximo diciembre, expresó: “Me sacaron la libertad y me vaciaron económicamente. Hoy lo que busco no es venganza, sino justicia. Que se reconozca lo que perdí durante años”.

Carrascosa destacó también la importancia del acompañamiento de sus amigos y abogados, quienes lo apoyaron durante todo el proceso: “Nunca me faltó un lugar donde refugiarme, ni un respaldo cuando más lo necesité. Ese es mi principal capital hoy”.

