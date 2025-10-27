Equi Fernández sufrió una grave lesión en su rodilla en el último partido del Bayer Leverkusen

Ezequiel “Equi” Fernández, mediocampista central de Bayer Leverkusen, no volverá a pisar el césped hasta el 2026 ya que sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda durante el encuentro de este fin de semana en la victoria 2-0 ante Friburgo por la fecha 8 de la Bundesliga.

El volante surgido de Boca Predio salió reemplazado al minuto 67 por Robert Andrich y, tiempo después, el club lanzó un comunicado mediante su cuenta oficial de X: “Se prevée que estará de baja entre siete y ocho semanas“.

El #Bayer04 tendrá que prescindir de Ezequiel #Fernández en los próximos partidos. Nuestro número 6 sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el SC Freiburg y se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas. ¡Pronta recuperación,… pic.twitter.com/hmpOo8sZnH — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) October 27, 2025

La baja de Equi es una muy sensible para el elenco comandado por Kasper Hjulmand ya que Fernández, que llegó a Alemania en septiembre de este año desde el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se adaptó rápido al ritmo del fútbol europeo y al estilo de juego del equipo alemán. El oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires jugó ocho partidos alternando entre la titularidad y la suplencia, entre Bundesliga y UEFA Champions League.

A la lesión de Equi se le suma a la de otro de los argentinos del equipo: Exequiel Palacios, quien tampoco jugará en lo que resta del año tras ser intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho a comienzos del mes de septiembre.