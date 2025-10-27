Errores al elegir shampoo según el tipo de pelo que empeoran su aspecto

Elegir el shampoo correcto puede parecer simple, pero un producto inadecuado puede afectar la salud y apariencia de tu cabello sin que lo notes. Estos son los errores más comunes que conviene evitar para mantenerlo siempre en su mejor estado.

Usar shampoo genérico para todo tipo de pelo

Muchas personas compran cualquiera sin considerar su tipo de cabello. Esto puede provocar resequedad, grasa excesiva o falta de brillo. Elegir un producto específico según tu necesidad (seco, graso, teñido, fino) es clave.

Fuente: Nexofin