Las acciones y bonos argentinos se disparan en Wall Street tras el triunfo de Milei

Las operaciones previas a la apertura de Wall Street mostraron un notable repunte de los ADR argentinos, que comenzaron a ajustarse tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza y se consolidaron durante el premarket de este lunes.

La referencia principal fue el cierre del viernes anterior, permitiendo medir el impacto del resultado electoral en el mercado.

Los bonos soberanos también registraron alzas destacadas. Los Global 2030, 2035, 2038 y 2041 avanzaron 15,64%, 23,89%, 22,62% y 22,99%, respectivamente, reflejando la confianza de los inversores ante el nuevo escenario político, aunque con volúmenes iniciales aún limitados.

Fuente: Nexofin