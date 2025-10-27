Fuerza Patria criticó la Boleta Única de Papel y advierte por posibles fallas

Los dirigentes y candidatos de la coalición peronista Fuerza Patria criticaron el uso de la Boleta Única de Papel en las elecciones y advirtieron que podrían tener lugar fallas en el conteo de votos.

Uno de los que salió al cruce de este sistema fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien defendió la boleta partidaria al asegurar que era “más barato” y “asegura también la transparencia del comicio”.

El mandatario provincial se expresó en conferencia de prensa tras emitir su voto, donde también celebró la jornada electoral y se refirió a la interna en la formación peronista y a la situación económica.

Fuente: Nexofin