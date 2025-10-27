Tras dos años de suspensión por un doping positivo, el “Papu” Gómez vuelve a las canchas

Alejandro Gómez volverá oficialmente a jugar al fútbol luego de cumplir la sanción de dos años que le impuso la FIFA por un caso de dopaje. La suspensión finalizó el pasado 20 de octubre y el mediocampista argentino ya firmó contrato con el Calcio Padova de la Serie B de Italia, equipo con el que buscará relanzar su carrera y dejar atrás uno de los momentos más difíciles de su trayectoria.

El positivo de Gómez se produjo en octubre de 2022, poco antes del Mundial de Qatar, cuando en un control se detectó terbutalina en su organismo, una sustancia prohibida. Según explicó el propio jugador, la tomó por error al ingerir un jarabe para la tos de uno de sus hijos.

La sanción recién se conoció en 2023, cuando la FIFA lo suspendió por dos años, justo después de haber sido campeón del mundo con la Selección Argentina.

Durante el tiempo que estuvo inactivo, el Papu reconoció que atravesó una etapa muy dura en lo personal. Alejado del fútbol profesional, entrenó en solitario y se mantuvo en forma mientras esperaba la posibilidad de volver a jugar. También habló de su aislamiento respecto al plantel campeón del mundo y de las relaciones que quedaron tensas tras el episodio, especialmente con parte del cuerpo técnico y algunos ex compañeros.

La catarsis del Papu Gómez allá por el 2023: “Cuando las cosas van bien están todos y cuando las cosas no están bien, no está nadie. Hay de todo. Sí quedé sorprendido con mucha gente que desapareció y no la culpo. Cada uno hace lo que puede y reacciona a ciertas cosas como puede”.

Ahora, con 37 años, Gómez tiene la oportunidad de empezar una nueva etapa en el fútbol italiano, país donde ya tuvo un paso exitoso por el Atalanta. En el Padova buscará reencontrarse con la competencia y demostrar que todavía puede aportar su experiencia y calidad dentro del campo, dejando atrás la polémica que lo alejó del deporte por dos largos años.