Lunes, 27 de octubre 2025

Milei aseguró que “lo peor ya pasó” y proyecta reformas estructurales en la Argentina

El día después de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo un contundente triunfo, el presidente Javier Milei aseguró que “lo peor ya pasó” y se prepara para relanzar su gestión.

En diálogo con A24, destacó: “Estábamos peor que en 2001 y 2002, logramos la recomposición y lo peor ya pasó”.

Para Milei, el resultado representa “una consagración histórica de nuestra visión”.

El mandatario advirtió que “el kirchnerismo y la izquierda nos torpedearon, la política buscó hacer daño. Eso es lo que destruye la economía” y abrió la puerta a su reelección: “Tendré dos o seis años más”.

Fuente: Nexofin

