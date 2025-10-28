Luis Caputo sostuvo que “la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo”

“Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Mas que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka“, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, a dos días de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza obtuvo más del 40 por cineto de los votos a nivel nacional.

En ese sentido, recordó: “Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”.

“Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo. Ningún país serio ofrece esa volatilidad política”, indicó en un posteo en su cuenta de X durante la mañana de este martes.

Fuente: Nexofin