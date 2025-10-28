Volcó un micro que trasladaba a hinchas del Flamengo al Cilindro: hay decenas de heridos

Un micro que transportaba a hinchas del Flamengo desde Río de Janeiro con destino a Avellaneda, sufrió una accidente: los reportes brasileros datan de una decena de heridos.

En los videos y las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver como el autobús empieza a irse de costado, perdiendo el equilibrio y chocando contra la mediana que separa ambas manos. Si bien las causas del accidente son motivo de investigación, la lluvia podría haber sido el factor externo que dificultó el traslado en el pavimento mojado.

El accidente ocurrió a las pocas horas de haber iniciado el viaje hacía Argentina, en la autopista Presidente Dutra, a la altura de la localidad de Barra Mansa en el estado de Río de Janeiro.

Un bus con hinchas de #Flamengo en camino a #Argentina para el partido de vuelta de Semifinal de la Copa #Libertadores tumbó a la altura de Volta Redonda. ▪️Algunos hinchas resultaron heridos, no hay victimas fatales según reportes desde #Brasil#libertadores2025 pic.twitter.com/FrZ6Xveyrq — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) October 27, 2025

El primer informe de la Polícia Federal de Carreteras había comunicado que había 16 heridos según pudo recoger el medio Globo Esporte. Horas más tardes, la cifra ascendió según lo informado por la empresa que administra la autopista:

La cifra ascendió a 46 afectdos, de los cuales 32 son leves

Hay 10 personas en estado moderado

Y son 4 los hinchas en estado de gravedad.

El comunicado de Flamengo sobre el accidente

“Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos. El club también contactó al Comando General del Cuerpo de Bomberos y está en contacto directo con la Superintendencia de PRF de Río, monitoreando todas las medidas en el lugar. Continuamos monitoreando la situación”.