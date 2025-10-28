San Lorenzo no tiene paz: llegó a las 12 inhibiciones y se convirtió en el club más sancionado de Sudamérica

Tras un lunes negro donde FIFA notificó seis nuevas sanciones, este martes se sumó otra más y San Lorenzo se convirtió con el club con más inhibiciones en todo el continente con 12, en medio de una compleja jornada donde el plantel amenazó con no entrenarse por la deuda que tiene el club con ellos.

Lo único que se conoce de la duodécima inhibición es que es por tiempo indefinido, al igual que las seis que recibió en la jornada de ayer. Este lunes fueron presentadas por Rafa Pérez, jugador que pasó por el club en 2023, y un porcentaje del mecanismo de solidaridad del pase de Diego Herazo, quien arribó desde Deportes Tolima en febrero de 2024.

Luego del pedido de quiebra por parte de la Justicia, a raíz de una deuda de alrededor de 5 millones con el fondo suizo AIS Investment Fund por una transacción que involucra a Adolfo Gaich, el equipo de Boedo acumula inhibiciones que podrían perjudicarlo también en lo deportivo.

Pese al caótico presente, no se espera que el club busque levantar ninguna de ellas en el corto plazo, debido a la urgencia económica en otras área. Faltas de pagos que hicieron inevitable las inhibiciones, con chances de que el total aumente en los próximos días.