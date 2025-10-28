Causa Cuadernos: la Corte Suprema rechazó planteos y allanó el camino para el juicio oral

El avance del juicio oral sobre la Causa Cuadernos tiene comienzo asegurado el 6 de noviembre, tras el rechazo de la Corte Suprema a los planteos realizados por la expresidenta Cristina Kirchner, funcionarios y empresarios.

La decisión del máximo tribunal deja sin efecto las objeciones realizadas por las defensas de los involucrados en el escándalo por sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Los fallos revisten el carácter de unánimes pues cuentan con las firmas de los tres jueces que componen la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

A su vez, los ministros del tribunal revocaron, a pedido de la Procuración General de la Nación, el sobreseimiento que había favorecido a Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, y a su mujer, Carolina Pochetti.

Fuente: Nexofin