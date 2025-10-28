VIDEO | Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se cortó el pelo en vivo

El diputado Diego Santilli cumplió la promesa que había hecho en campaña: raparse si su fuerza lograba un vuelco electoral y liderara los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires. El acto tuvo lugar en vivo en el canal de streaming “Carajo“.

Santilli había formulado su compromiso públicamente: “Si lo damos vuelta me pelo”, advirtió cuando la elección parecía cuesta arriba. Además, vinculó la promesa con la campaña al afirmar que “para votar al colorado marcar al pelado” era parte del slogan de su boleta. Esa estrategia simbólica cobró relevancia una vez que el oficialismo logró imponerse en lo que durante años fue bastión del peronismo.

En el estudio, acompañaron a Santilli la diputada electa Karen Reichard y el presidente del bloque en Diputados Cristian Ritondo. El ambiente reflejaba la euforia tras un resultado que el oficialismo celebró como ejemplo de respaldo al nuevo rumbo.

