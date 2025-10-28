Comienza el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski: el caso que impactó en la política del Chaco

Este martes, a las 7.30, en Resistencia, provincia del Chaco comenzará el juicio por jurados por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023.

En el proceso serán juzgados Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, todos integrantes de un movimiento piquetero que mantenía vínculos con el exgobernador Jorge Capitanich.

César Sena, quien era pareja de la víctima, está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en carácter de autor.

Sus padres serán juzgados como partícipes primarios, y podrían recibir prisión perpetua.

Fuente: Nexofin