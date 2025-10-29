El Gobierno pone a prueba al mercado: busca renovar $12 billones en medio de la presión por las tasas

El Ministerio de Economía enfrentará hoy su primer examen financiero tras las elecciones, con una licitación en la que intentará refinanciar $12 billones en deuda.

La Secretaría de Finanzas pondrá sobre la mesa Lecap, Boncap y bonos dólar linked con vencimientos entre noviembre y enero, en busca de convencer a los inversores de mantener sus fondos en instrumentos locales.

La operación ocurre en un escenario de escasez de pesos y elevada demanda de dólares, lo que mantiene la tensión sobre las tasas.

Para la consultora Outlier, “lo novedoso es la reaparición de Lecap y Boncap de plazos largos, algo que no se veía hace tiempo y que aprovecha el envión del resultado electoral para medir el pulso del mercado”.

