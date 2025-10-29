Un intendente peronista le atribuyó la derrota a Cristina Kirchner: “La gente no quiere más a La Cámpora”

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, desató una tormenta política al apuntar con dureza contra la agrupación La Cámpora y figuras clave del kirchnerismo, en plena campaña de balance tras la estrepitosa derrota del peronismo bonaerense. “La gente no quiere más a La Cámpora, no lo quiere más a Máximo Kirchner, no la quiere más a Cristina Kirchner bailando en el balcón ni a Juan Grabois”, sostuvo el jefe comunal.

Alessandro profundizó su distanciamiento señalando: “Nunca fui kirchnerista. Esto no es el peronismo que yo quiero”. El intendente reivindicó su propia estrategia electoral en Salto, donde en septiembre armó una lista sin La Cámpora, lo que, según él, fue bien visto por los votantes: “Por supuesto que le atribuyo la derrota al kirchnerismo. Fijate la lista que pusieron, una lista lamentable”.

A su vez, Alessandro no dudó en cuestionar al gobernador Axel Kicillof al decir que “el gobernador está atado de pies y manos” y advertir que “no será potable mientras esté al lado de Máximo Kirchner y Juan Grabois”. Este cruce pone en evidencia una fractura interna cada vez más visible en el peronismo bonaerense, entre quienes buscan renovar la imagen del partido y quienes siguen alineados con el kirchnerismo duro.

Fuente: Nexofin