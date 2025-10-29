Patricia Bullrich pidió que se trate en Diputados la reforma penal juvenil para reducir la edad de imputabilidad

Durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Patricia Bullrich hizo un fuerte llamado a los legisladores: “Pedimos por favor si se puede poner en el temario, porque es muy importante. Hay un dictamen de mayoría que intenta trabajar para que los menores no entren en el delito”. Su presencia en la comisión se produjo mientras se abordaban recursos para su cartera, aunque promovió con igual énfasis el debate sobre la reforma al régimen penal juvenil.

La iniciativa que impulsa tiene dictámenes firmados y ya fue debatida en comisiones, y según Bullrich podría tratarse antes del cierre del periodo legislativo, previsto para el 30 de noviembre, o incluso en una convocatoria a sesiones extraordinarias del Ejecutivo. En concreto, el proyecto propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, lo que marcaría un cambio profundo en el sistema de responsabilidad penal juvenil.

En su discurso, la ministra sostuvo además que “la seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar en cada rincón del país. Demostramos que cuando hay decisión política, se termina la tibieza y se obra con decisión, los resultados llegan”.

