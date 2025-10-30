Bessent destacó el “mensaje de libertad económica” de Milei y pidió confianza de los mercados

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó nuevamente al presidente Javier Milei por el desempeño del oficialismo en las elecciones legislativas.

En un mensaje publicado este jueves, el funcionario destacó el “resultado histórico” y afirmó que los mercados “deberían satisfacer las necesidades financieras de la República para el 2026”.

Bessent contó que mantuvo una conversación con Milei “desde Corea del Sur” para felicitarlo por el 41% obtenido en todo el país.

“Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, expresó. Además, subrayó que el liderazgo de Donald Trump y el “mensaje de libertad económica” de Milei “resuenan en todo el hemisferio occidental y marcan la pauta en América Latina”.

Fuente: Nexofin