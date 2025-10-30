Se terminó el sueño de Racing en la Libertadores: eliminado con Flamengo en el Cilindro

Se terminó el sueño de Racing en la Copa Libertadores 2025: quedó eliminado con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda tras el empate 0-0. Al conjunto brasileño le alcanzó con la victoria mínima en la ida y quedó a un partido de su cuarto título continental.

El Mengão vuelve a una Final Única tres años después. La edición 2022 fue la última para el club, en la cual se consagró campeón frente a su compatriota Athletico Paranaense.

La Academia, en cambio, tiene a la edición 1967 como la única y última vez (fue campeón vs. Nacional de Montevideo). Se cortó la racha ganadora del vigente campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana.

La fiesta estuvo y solo faltó el gol que al menos fuerce los penales. Los hinchas le hicieron caso a Gustavo Costas entregando un histórico recibimiento para intimidar al Flamengo, que solo controló un puñado de minutos en el inicio e hizo trabajar fuerte a Facundo Cambeses.

Racing tuvo la lanza gran parte del encuentro, se acentuó en la segunda mitad con la expulsión de Gonzalo Plata y ni así apretó del cuello a su rival. El famoso “salto de calidad” de la gestión Diego Milito brilló por su ausencia porque al equipo le faltó peso en ataque para acompañar a Maravilla, a pesar de un buen ingreso de Vergara.

Fue polémica la roja del árbitro chileno Piero Maza, ya que en las pocas repeticiones pareció más una picardía de Marcos Rojo que una verdadera agresión del atacante ecuatoriano.

ATENCIÓN A LA REPETICIÓN DEL VAR: por esto fue expulsado Plata. ¿Qué te pareció la roja? 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MbZXLR1Y1Z — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

Luciano Vietto no dormirá este jueves ni las siguientes noches. El delantero ingresó desde el banco y tuvo la chance más clara contra un Agustín Rossi que se erigió, otra vez, como la figura de un Flamengo plagado de estrellas. Además, Vietto insólitamente no tiró el centro en un último córner en el que fue a cabecear hasta el arquero.

¡IMPACTANTE ATAJADA DE ROSSI ANTE VIETTO! 📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SSR7EeAonL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

El equipo dirigido por Filipe Luis (campeón como jugador de las Libertadores 2019 y 2022) espera rival: Liga de Quito (3) o Palmeiras (0). La Final Única de la Copa Libertadores 2025 sería en el Estadio Monumental de Lima, Perú.