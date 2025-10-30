Hallaron restos humanos en Entre Ríos y sospechan que pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

La Policía de Entre Ríos encontró restos humanos a la vera de la ruta 15, en la zona de Rosario del Tala, y todo apunta a que podrían pertenecer al remisero Martín Sebastián Palacio, desaparecido hace más de dos semanas. Los investigadores sospechan que el responsable del crimen es el uruguayo Pablo Laurta, actualmente detenido en Córdoba por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, su expareja y su exsuegra.

El macabro hallazgo ocurrió este miércoles por la tarde, tras un llamado anónimo que guió a los efectivos hacia un punto cercano a Sauce Sur, a poco más de un kilómetro del camino a Gobernador Echagüe. Allí, los agentes encontraron una bolsa de basura con un cráneo humano, cabellos y restos óseos en avanzado estado de descomposición.

Fuentes del caso informaron que, aunque los primeros indicios apuntan a que los restos podrían pertenecer a Palacio, los análisis de ADN serán determinantes para confirmarlo. Todo el material fue trasladado a la morgue judicial de Paraná para continuar con las pericias y determinar la causa de la muerte.

Fuente: Nexofin