Lanús vs U de Chile por la semifinal de la Copa Sudamericana: horario, TV y posibles formaciones

Lanús y la Universidad de Chile se juegan todo por un lugar en la final de la Copa Sudamericana. Tras el empate agónico del elenco chileno como local, el Granate y el Bulla definirán al segundo finalista desde las 19:00 en el Estadio Ciudad de Lanús.

El conjunto del sur de Buenos Aires llegó a esta instancia tras aguantar los embistes del Fluminense en Río de Janeiro y aguantó las piedras (literalmente piedras, debido a que las lanzaron contra el micro en la previa de la ida) en Santiago y sacó un 2 a 2 con gusto a derrota, ya que el Grana venía ganando cómodamente por 0-2 en condición de visitante, gracias al doblete de Rodrigo Castillo. La controversia del partido llegó sobre el final, cuando el árbitro Anderson Daronco cobró un penal para el Bulla, que finalmente Charles Aranguiz canjeó por gol para el empate definitorio en Chile.

Ahora, en la Fortaleza granate, el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino buscará alcanzar la final de la Sudamericana por tercera vez en su historia.

Por su parte, la U de Chile volverá a tierras argentinas luego de su trágica visita a Independiente por los octavos de final del certamen. Cruce que terminó en barbarie en las tribunas donde, de milagro, no hubo que lamentar muertos.

Gracias a los incidentes, el Rojo fue descalificado pero el Bulla también fue sancionado con la inasistencia de su público en 7 partidos visitantes (al igual que los partidos que tendrá que jugar a puertas cerradas, tal como ocurrió con Alianza Lima y con Lanús). Según comunicó la APreViDe, todo aquel que intente presenciar el partido y sea detectado recibirá derecho de admisión en toda la provincia de Buenos Aires.

En lo que respecta al plano deportivo, la U perdió ante la Universidad Católica durante el fin de semana, pero esa no fue la única mala noticia, ya que durante aquel clásico salió lesionado Lucas Assadi, una de las figuras del Bulla.

El ganador de esta llave disputará la gran final ante Atlético Mineiro, que ayer eliminó a Independiente del Valle por un global de 4-2.

Horario: 19:00

TV: ESPN y Disney Plus

Árbitro: Alexis Herrera

VAR : Ángel Arteaga

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Las probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.