Mercados favorables para Argentina: las acciones rompen un nuevo record y el riesgo país está en los 659 puntos

Con el contundente triunfo en las elecciones legislativas de octubre por parte de La Libertad Avanza (LLA) y el impulso otorgado por el salvataje financiero por parte de los Estados Unidos (EE.UU) para el gobierno de Javier Milei, los mercados repuntaron y el riesgo país se desplomó.

Las acciones y bonos que cotizan en Wall Street, cierran el mes de octubre con una escalada del 140%, sobre todo en las últimas rondas post electorales, cuando el mercado logró recuperar la confianza de los inversionistas.

Si se toman en cuenta los principales títulos que compiten en la Bolsa de Nueva York, se ve que Banco Supervielle, tiene un alza acumulada de 127,4% en 31 días (en el año gana 2,8%); Metrogas trepó 105,5% (en el acumulado del año se encuentra 10,3% abajo); y Banco Macro, con un 99,9% en el mes (y una suba del 17,7% en 2025).

Fuente: Nexofin