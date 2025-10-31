Alarma en River: Gonzalo Montiel se lesionó y peligra su aparición en el Superclásico ante Boca

River Plate encendió las alarmas en las últimas horas por el estado físico de Gonzalo Montiel. El defensor, una de las figuras más importantes del plantel, sufrió una molestia en la rodilla que generó inquietud en el cuerpo técnico justo antes del esperado Superclásico frente a Boca Juniors.

Durante los últimos entrenamientos en el River Camp, Montiel manifestó dolor e inflamación en la zona, motivo por el cual fue sometido a estudios médicos para determinar la gravedad del cuadro. Si bien todavía no se confirmó un diagnóstico oficial, el cuerpo médico decidió frenar su carga de trabajo y mantenerlo bajo observación.

La preocupación se centra en que el lateral podría no llegar en condiciones plenas al duelo con Boca, un partido clave para River en lo anímico y en lo deportivo. Su ausencia sería una baja sensible, no solo por su jerarquía y experiencia, sino también por el equilibrio que le aporta al equipo en defensa y ataque.

En caso de que Montiel no logre recuperarse a tiempo, Marcelo Gallardo analiza distintas alternativas para reemplazarlo. Entre las opciones aparecen Milton Casco y Bustos, aunque todo dependerá de cómo evolucione el jugador en las próximas 48 horas.

River, que atraviesa un momento decisivo de la temporada, espera contar con Montiel para el Superclásico. Sin embargo, el panorama es incierto y la prioridad del cuerpo técnico es no arriesgar al futbolista si no está completamente recuperado.