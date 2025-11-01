Enzo Maresca fue lapidario con uno de sus jugadores: “Solo piensa en él”

Chelsea ganó por la Carabao Cup en la semana y avanzó a cuartos de final, pero la noticia en Londres fue la lapidaria conferencia de prensa de su entrenador, Enzo Maresca, dejando mal parado a uno de sus jugadores.

Se trata de Liam Delap, futbolista que regresaba de una lesión luego de dos meses. El inglés fue amonestado por empujar a Yerson Mosquera en el minuto 79. Siete minutos después, cometió una falta sobre Emmanuel Agbadou y fue expulsado. “La tarjeta roja ha sido muy tonta e innecesaria”, dijo Maresca.

Al entrenador se le preguntó si la roja era merecida: “Absolutamente sí. Una falta estúpida”. Agregó que fue “vergonzoso” porque “son dos tarjetas amarillas en siete minutos. Creo que ambas se pueden evitar”.

La frase más dura contra el joven delantero de 22 años: “Tras la tarjeta amarilla, le dije cuatro o cinco veces que mantuviera la calma. Pero Liam es un jugador que, cuando está en el campo, juega solo para él y le cuesta darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y escuchar a los demás”.

Afortunadamente para Delap, Enzo Maresca tiene una pedagogía para sus hijos en casa que también implementa en Chelsea: “Tengo cuatro hijos, y cuando hacen algo mal, no los castigo. Intento enseñarles a hacer las cosas bien. Intento hacer lo mismo con los jugadores”.

El inglés no fue de la partida este sábado por suspensión en el derbi de Londres, que fue victoria por 1-0 para el equipo de Enzo Fernández.