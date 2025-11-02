Playoffs: Nashville le ganó al Inter Miami y habrá tercer partido por la clasificación

Nashville le ganó 2-1 al Inter Miami en el GEODIS Park, partido de vuelta por la primera fase de los Playoffs de la MLS.

A pesar del gol de Lionel Messi, que descontó sobre el final, el equipo de Javier Mascherano cayó derrotado.

La racha de cuatro encuentros con victorias se cortó en el peor momento: Las Garzas no pudieron rivalidar lo hecho en la ida y ahora, con la serie 1-1, habrá un tercer partido.

La MLS, particular como pocas, no tiene prórroga ni tiempo extra; la clasificación se definirá en otro match el sábado 8 de noviembre.

Surridge, de penal, y Bauer anotaron los goles del Nashville en la primera mitad.