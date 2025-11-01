Peter Lamelas llegó a Buenos Aires para sumir como embajador de Estados Unidos en Argentina

El nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, arribó a Buenos Aires y en los “próximos días presentará sus cartas credenciales” para asumir formalmente su cargo. Su designación fue aprobada por el Senado estadounidense el 18 de septiembre de 2025.

Lamelas es un médico de origen cubano-estadounidense, empresario de larga trayectoria en Florida, que fue confirmado sin experiencia diplomática previa, lo cual genera atención sobre el perfil que asumirá en Buenos Aires. En su audiencia para la confirmación, él mismo había declarado que “Nuestra relación entre Estados Unidos y Argentina será un ejemplo brillante para el resto de Latinoamérica”.

Su llegada ocurre en un momento clave: Argentina atraviesa una apuesta al alineamiento con Washington, mientras se buscan inversiones externas y se fortalece el intercambio comercial. El arribo del nuevo embajador se interpreta como una señal de respaldo norteamericano al rumbo elegido. Además, en su discurso previo afirmó que la Argentina representa una “gran oportunidad para la inversión estadounidense” y destacó que empresas de EE.UU. se encuentran “al borde de invertir una cantidad de capital sin precedentes” en el país.

