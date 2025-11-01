La carta de Cristina Kirchner puso al borde de la ruptura al gabinete de Kicillof y al PJ bonaerense

La carta de Cristina Kirchner en la que critica la decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de haber desdoblado las elecciones legislativas provinciales y nacionales en el distrito generó un terremoto político en el peronismo bonaerense.

La expresidente adjudicó a dicho movimiento como la causa de la derrota de Fuerza Patria frente a la coalición de La Libertad Avanza y el PRO en los comicios celebrados el 26 de octubre.

Como reacción al duro texto, desde el entorno del gobernador invitaron a los funcionarios kirchneristas que integran el gabinete del Gobierno bonaerense a dar un paso al costado como forma de manifestar su lealtad a Cristina Kirchner.

Fuente: Nexofin