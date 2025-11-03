Ander Herrera le dedicó el triunfo a Miguel Russo: “Vamos a pelear por él y por Boca”

Qué domingo de lujo para Boca en el Torneo Clausura: primero venció agónicamente a Estudiantes en UNO con un penal de Miguel Merentiel, y más tarde Gimnasia y Esgrima de La Plata dio el batacazo ante River en el Más Monumental.

Es que el Xeneize y el Millonario se venían batiendo a duelo por ese segundo puesto de la Tabla Anual, que otorga boleto directo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Uno de los responsables de la victoria del equipo de Claudio Úbeda para sacarle cuatro de luz a su eterno rival, fue Ander Herrera. El vasco recibió el planchazo de Gabriel Neves que derivó en la roja y luego le cometieron el penal para el posterior 2-1 sobre el epílogo.

“Encaramos todos los partidos acordándonos mucho de Miguel. Él estaría orgulloso del carácter del equipo, porque siempre fue un hombre de raza y temperamento. Vamos a pelear por él, por Boca, la camiseta y la historia del club” sentenció en zona mixta el ex PSG.

Semana de “paz” en la previa del Superclásico

En términos generales, Boca no redondeó un buen partido en La Plata. Principalmente porque el doble nueve no termina de encajar en el equipo y ayer lo dejó evidenciado el “Changuito” Zeballos.

Generó un penal, lo erró, pero se tomó revancha y convirtió el 1-0. El Santiagueño fue lo mejor del equipo de Úbeda principalmente por mostrar algo distinto ante la previsibilidad de grupo de jugadores que sufrió horrores la ausencia de Leandro Paredes.

La victoria le trajo “paz” para trabajar en la semana mientras que en la otra vereda reina el caos. El próximo domingo habrá un Superclásico especial y que puede ser determinamente para varios.