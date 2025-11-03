Luis Caputo paga un nuevo vencimiento de deuda por 822 millones de dólares al FMI

El gobierno de Javier Milei vuelve a utilizar parte de la nueva deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para pagar un vencimiento de intereses del préstamo obtenido en 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri.

Se trata del vencimiento de intereses con el organismo multinacional, por 822 millones de dólares, que desembolsará este lunes 3 de noviembre el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo.

Dicha obligación obedece al acuerdo de refinanciación llevado adelante por la gestión libertaria, en enero de 2024, respecto al crédito por 45.000 millones de dólares, tomado por el mismo Caputo cuando era funcionario de Macri en 2018.

Fuente: Nexofin