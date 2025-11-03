Doble femicidio de Córdoba: dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba definió dictarle la prisión preventiva a Pablo Laurta, por el doble femicidio de la mamá y de la abuela de su hijo. Por lo que el imputado permanecerá detenido en la cárcel de la localidad de Cruz del Eje.

Así lo determinó la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, a considerar que el referente libertario, en el autor de los delitos de homicidio calificado por alevosía y violencia de género y violación de domicilio.

Las mujeres, Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, fueron cruelmente asesinadas por Laurta delante del pequeño de cinco años, a quien su padre secuestró y con quien fue descubierto en la provincia de Entre Ríos, varios días después, intentando escapar del país.

Fuente: Nexofin