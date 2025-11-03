Vuelven a subir las acciones y bonos argentinos en Wall Street: suman un 9%

Una nueva jornada favorable para los mercados argentinos, ya que los bonos y acciones que cotizan en Wall Street suman un 9% en la primera rueda del mes de noviembre.

Los incrementos están encabezados por las empresas Telecom, con una suba de 8,6%; Seguida por el banco BBVA, con un 5% más; y el banco Supervielle (+4,7%).

En el mercado local, el Merval, aumentaba 2,4% y supera los 3.073.000 puntos, tras haber alcanzado máximos históricos el pasado viernes. Las principales alzas eran de Irsa (10%); Comercial del Plata (4,9%) y Banco de Valores (4,61%).

Fuente: Nexofin