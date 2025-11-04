Durísima sanción de Aprevide a Racing: tres partidos a puertas cerradas en el Cilindro

Racing sabía las consecuencias, pero aún así hizo caso omiso y le dio el gusto a Gustavo Costas, con en la previa de la semifinal de vuelta con Flamengo por Copa Libertadores.

Dicho encuentro estuvo demorado en el inicio por el caudal de humo que merodeaba en el Cilindro de Avellaneda, luego del espectacular recibimiento al equipo con fuegos artificiales y pirotecnia.

La fuertísima sanción llega justo después del empate sin goles en Santiago del Estero ante Central Córdoba. La Academia sigue afuera de los puestos de clasificación y tendrá que buscarla sin su gente en Avellaneda.

En 2024 había recibido una multa de 140.000 dólares y un partido a puertas cerradas en el ámbito internacional -lo cumplió en la vigente edición de la Libertadores ante Bucaramanga-, luego del uso excesivo de pirotecnia en la semifinal de vuelta con el Corinthians por la Sudamericana.

El fallo

El castigo aplica a todos los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino, “por falta de organización para el control y la vigilancia“.

El documento también resalta que el 24 de octubre se le recordó a Racing “la prohibición de manipular elementos de pirotecnia y de ingresar botellas de cualquier índole”

También hay para los hinchas: una vez que puede regresar el público al Cilindro, los primeros tres partidos “se desarrollarán sin la presencia de bombos, trompetas, tirantes, telones, banderas ni ningún otro elemento que requiera autorización previa“.