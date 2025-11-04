Arde el Torneo Clausura y la Tabla Anual: así quedaron los posiciones finalizada la fecha 14

Finalizó la decimocuarta fecha del Torneo Clausura y las tablas de posiciones arden a dos fechas del cierre de la primera fase. Boca se subió a la cima de la Zona A y Rosario Central manda en soledad en la Zona B.

El Xeneize fue uno de los grandes ganadores de la fecha, gracias al agónico gol de Miguel Merentiel para decretar el 2-1 ante Estudiantes en La Plata. Detrás del Canalla, quedó en el segundo puesto de la Tabla Anual y le sacó cuatro puntos a River con seis en juego. Si se mantiene en esa plaza, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Rosario Central 65 puntos (clasificado a la Copa Libertadores) Boca Juniors: 56 (Libertadores) River 52 (Fae previa de Libertadores) Argentinos 51 (Sudamericana) Riestra 51 (Sudamericana) San Lorenzo 49 (Sudamericana) Racing (Sudamericana)

El Millonario volvió a dar una pálida imagen en su cancha y a las derrotas ante Deportivo Riestra y Sarmiento, el domingo también cayó ante un Gimnasia y Esgrima de La Plata que pelea el descenso. Con 21 puntos quedó en la 5° posición pelea la fase de repechaje a la Libertadores y se le viene Boca y Vélez.

Independiente volvió a ganar 3-0 esta vez ante Atlético Tucamán. Segunda victoria consecutiva oara el equipo de Gustavo Quinteros, para empezar a borrar la imagen de los 15 partidos sin ganar. El otro equipo de Avellaneda, Racing, no salió del empate ante Central Córdoba y peligrar su clasifiación a los Playoffs.

¡POSICIONES! A dos fechas del final de la fase regular, así están las tablas de cada zona en el #TorneoBetano Clausura 2025 🏆 pic.twitter.com/6New0l1gSP — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 4, 2025

Banfield se quedó con el Clásico del Sur

En el cierre de la fecha Banfield le regaló un triunfo a su gente en el Florencio Sola: 2-1 ante un Lanús que venía entonado y que en la semana se había clasificado a la final de la Copa Sudamericana.

En el Clásico de Cuyo, Godoy Cruz de Mendoza no pudo aprovechar la localía e igualó sin goles ante San Matín de San Juan. Un partido clave para ambos ya que están comprometidos con la zona de los descensos.