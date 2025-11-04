La llamativa frase de Cristiano Ronaldo: “Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí”

Cristiano Ronaldo habló en una entrevista con Piers Morgan y no dudó en contar sobre todos los temas que lo rodean: desde su vida personal hasta la eterna rivalidad con Lionel Messi y el momento de su retiro del fútbol. Pero además de todo eso, el Bicho también dejó una impactante sentencia sobre el Mundial 2026 con Portugal.

“No creo que Messi sea mejor que yo”. Y en esa misma línea, apuntó que no hace falta ganar la Copa Mundial, el título que le falta a su carrera, para demostrar ser la máxima leyenda de deporte rey. “Ganar la Copa del Mundo no es un sueño para mí… ¿Quieren una Copa del Mundo para definir al mejor jugador de la historia? ¿Una competición con 6 o 7 partidos? ¿Les parece justo?”, declaró el actual jugador del Al Nassr.

Si bien al portugues no le quita el sueño la Copa del Mundo, confirmó su participación en el Mundial 2026. De esta forma, llegará a seis citas mundialistas. Curiosamente, Messi también alcanzaría esa cifra en Estados Unidos, México y Canadá. Así, las carreras del Bicho y la Pulga siguen conectadas hasta el final, con la posibilidad de que los dos se conviertan en los jugadores con más presencias mundialistas de la historia.

Ese hito llegaría sobre el final de su carrera, un final que, el propio futbolista, confesó que está cercano: “Será pronto. Creo que estaré preparado. ¿Será duro? Por supuesto. ¿Será difícil? Sí. ¿Probablemente lloraré? Sí, es normal. Soy una persona que llora fácil, yo no me guardo mis sentimientos. Soy honesto. ¿Qué podría reemplazar el fútbol en mi vida? Nada. Nada se comparará con la adrenalina del fútbol, el marcar un gol… Eso se irá para siempre. Pero todo tiene un inicio y un final“.