Bloquearon el acceso a Roblox en las escuelas porteñas para proteger a los niños en el mundo digital

El Ministerio de Educación porteño informó que bloqueó el acceso a Roblox desde todas las redes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue adoptada tras la presentación de una denuncia por parte de familias de un establecimiento educativo estatal por un “presunto caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar”.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, declaró que “las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”. Según se detalló, la medida abarca a plataformas conectadas a redes escolares y dispositivos del Plan Sarmiento.

La plataforma Roblox es utilizada por millones de niños y adolescentes a nivel global. Datos de la consultora Sensor Tower señalan que en Argentina se registraron más de 800.000 instalaciones entre abril y junio de 2025, con un público mayoritario entre 8 y 11 años. Entre los riesgos señalados por especialistas, se incluyen chat con desconocidos, contenidos inapropiados y dinámicas de recompensa potenciadas que podrían favorecer adicción, junto al grooming.

El bloqueo de Roblox se suma a un marco mayor de “seguridad digital” del Ministerio, que informó que ya se habían bloqueado más de 1.000 sitios de apuestas ilegales y juegos online en coordinación con la Agencia Gubernamental de Control y el Ente Regulador de Juego. Además, se informó que se pone en marcha un plan de sensibilización y formación para docentes, familias y estudiantes con talleres, guías pedagógicas y materiales audiovisuales sobre uso responsable de entornos digitales.

Fuente: Nexofin