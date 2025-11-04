La oposición avanza con el Presupuesto 2026 y el Gobierno analiza postergar el debate para las extraordinarias

El tratamiento del Presupuesto 2026 entrará en una fase clave esta semana en el Congreso. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, encabezada por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, convocó a un nuevo encuentro para este martes a las 12, en el que podría alcanzarse el dictamen o definirse una postergación del debate.

Desde La Libertad Avanza, el objetivo es claro: evitar que la oposición logre las firmas necesarias para avanzar con su propio dictamen y forzar que la discusión se traslade a las sesiones extraordinarias, previstas para diciembre. En ese escenario, el oficialismo busca ganar tiempo para afinar los números y garantizar que el texto final mantenga el compromiso de equilibrio fiscal que defiende el presidente Javier Milei.

Por su parte, los bloques opositores ya tienen sus documentos listos. Desde Unión por la Patria (UxP) confirmaron que su dictamen “ya está redactado y listo para ser presentado”, mientras que el espacio Encuentro Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, también ultima detalles de su propia versión, en la que trabajan los diputados Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño.

