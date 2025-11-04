El optimismo de Miguel Borja tras fallar su penal ante Gimnasia: “No tengo dudas de que me hará más fuerte”

No es el año ni de River ni de Gallardo, y mucho menos de ciertos jugadores como lo es el caso de Miguel Ángel Borja. El 2025 viene castigando continuamente a la institución riverplatense como a sus hinchas: eliminaciones estruendosas, derrotas inesperadas y objetivos dilapidados.

Toda la crítica sobre las derrotas de River recaen sobre el DT, Marcelo Gallardo, y sobre algunos jugadores que, como muchos simpatizantes piensan y creen, deben tener un fin de ciclo como es el caso del colombiano.

Borja sabe y es consciente de que acaba de hacer otro papelón en River y en el Monumental, por ese motivo el ex Junior de Barranquilla publicó en sus historias de Instagram un mensaje con su característica impronta religiosa.

“Gloria a ti mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso. Porque para los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo”, posteó el colombiano cuyo contrato vence a fin de año y aún no se sabe a ciencia cierta qué le deparará el futuro.

Lo único cierto es que el presente del “Colibrí” es muy flojo, muy lejos de aquella versión intratable que tenía cuando Demichelis aún ostentaba el cargo que hoy ejerce el Muñeco. Fue silbado cuando lo nombró la voz del estadio, de presente paupérrimo y que, para el colmo, se agiganta con el penal errado que pudo haber significado el empate para el Millonario.